Джоан Роулинг перешла на русский язык во время спора в Twitter

Лондон, , 07:51 — REGNUM Британская писательница Джоан Роулинг перешла на русский язык во время спора по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза в социальной сети Twitter.

Писательница, получившая мировую известность после успеха серии книг о Гарри Поттере, негативно высказалась об идее выхода Великобритании из Евросоюза в Twitter. В своём сообщении она упомянула, что она узнаёт о новых «безмозглых» поступках каждый раз, когда выходит из писательского кабинета.

На это сообщение отреагировал британский бизнесмен Аарон Бэнкс, финансировавший проведение референдума о выходе Великобритании.

«Писательский кабинет! Можете ли вы быть ещё претенциознее?», — написал Бэнкс.

Роулинг перешла на русский язык, чтобы ответить бизнесмену:

«Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами».

Отметим, британские СМИ обвиняют Аарона Бэнкса в связях с Россиией. Так, в июле газета The Observer сообщила, что Бэнкс, якобы, встречался с послом России в Великобритании Александром Яковенко.

В МИД РФ опровергли эту информацию.