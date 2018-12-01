Си Цзиньпин провел в Буэнос-Айресе ряд встреч с коллегами из стран Азии

Пекин, , 21:13 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин, принимавший участие в саммите «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе, на полях форума провел ряд встреч с главами государств и правительств стран-участниц.

На встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом китайский лидер высказался за укрепление сплоченности в сотрудничестве для совместного противодействия новым рискам и вызовам, прежде всего со стороны протекционизма и односторонних подходов в мировых делах, сообщает 1 декабря Синьхуа.

Отметив, что Китай и Турция являются странами с развивающимися рынками, Си Цзиньпин выступил за укрепление контактов и выведение двусторонних отношений стратегического сотрудничества на более высокий уровень.

По словам Эрдогана, турецкая сторона высоко оценивает состояние китайско-турецких отношений и надеется на углубление взаимодействия в рамках инициативы «Пояса и пути». Среди ключевых направлений сотрудничества президент Турции назвал торговлю и инвестиции, а также авиацию и туризм.

Во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, китайский лидер, по сообщению Синьхуа от 1 декабря, особо отметил интенсивность двусторонних контактов и предложил воспользоваться механизмами политического и дипломатического диалога между спецпредставителями по пограничным вопросам, обороне и безопасности, экономике и торговле, а также по гуманитарному сотрудничеству, укреплению контактов и взаимного доверия.

По мнению Си Цзиньпина, стороны должны углубить деловое сотрудничество, расширить торговлю и взаимодействие в области инвестиций, медицины, здравоохранения, борьбы с бедностью, защиты окружающей среды. Отдельное внимание было уделено развитию связей в формате «Китай — Индия +», укреплению координации в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних механизмов.

Моди со своей стороны указал на готовность его страны к углублению взаимного доверия с Китаем, в том числе и по пограничным и другим вопросам, на которые обратил внимание Си Цзиньпин. Высокой оценки со стороны индийского премьер-министра удостоилась организация Китайской международной импортной выставки в Шанхае.

Как сообщает в этот же день Синьхуа, на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Си Цзиньпин предложил развивать отношения и совместно открывать новые перспективы и огромный потенциал сотрудничества. «Мы приветствуем дальнейшее участие японской стороны в процессе реформ и открытости Китая и совместное использование новых возможностей развития КНР», — сказал китайский лидер.

Отдельное внимание китайской стороной было уделено скорейшему достижению соглашения и Всестороннем региональном экономическом партнерстве (RCEP), а также укреплению стратегической безопасности и взаимного доверия.

Абэ, в свою очередь, поддержал активизацию переговоров по RCEP и соглашению Японии с КНР и Южной Кореей, а также высказался за углубление сотрудничества и координации с Пекином.

На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Си Цзиньпин, по сообщению Синьхуа от 1 декабря, охарактеризовал китайско-саудовские отношения как стратегические, рассчитанные на долгосрочную перспективу и достижение прогресса и процветания на Среднем Востоке и в регионе Персидского залива. Китай поддерживает Эр-Рияд в диверсификации экономики и проведении социальных реформ и выступает за сопряжение стратегии «Пояса и пути» с саудовской программой «Видение Саудовской Аравии: 2030».

Принц Мухаммед бен Салман высоко оценил состояние и темпы развития Китая, а также его позицию и инициативы в международных делах. По его словам, Эр-Рияд готов внести вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между арабскими странами и Пекином.