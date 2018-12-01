В Узбекистане будет создан южнокорейский университет Аджу

Ташкент, , 19:59 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании университета Аджу (Южная Корея) в городе Ташкенте, который будет подготавливать кадры в сфере строительства, архитектуры, электротехники и других направлениях, следует из постановления, опубликованного 1 декабря в СМИ.

Университет будет осуществлять образовательную деятельность на основе своих учебных планов и программ с учетом требований законодательства Узбекистана в сфере образования.

«Выпускникам университета по его окончании выдается диплом установленного образца университета Аджу, который признается документом о высшем образовании в Республике Узбекистан», говорится в постановлении.

Документом установлен порядок, в соответствии с которым для студентов — граждан республики, принятых на учебу в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах, до окончания ими вуза предоставляется господдержка в виде оплаты за счет госбюджета страны части суммы контракта, превышающей размер стоимости обучения по соответствующим направлениям образования в других государственных вузах республики.

После выпуска из университета, тем, кому была предоставлена государственная поддержка, подлежат распределению на работу с условием отработки не менее трех лет в государственных организациях республики по специальности.

Правительству Узбекистана в месячный срок поручено обеспечить передачу университету в безвозмездное пользование зданий и сооружений одного из профессиональных колледжей, расположенных в городе Ташкенте.

«Освободить университет сроком до 1 декабря 2021 года от уплаты таможенных платежей за оборудование, компьютерную технику и оргтехнику, технические средства обучения, литературу, мультимедийную продукцию, инвентарь и другие материально-технические ресурсы, строительные материалы, ввозимые для оснащения и обеспечения деятельности вуза, а также реконструкции и капитального ремонта его зданий и сооружений по перечням, формируемым в установленном порядке», говорится в документе.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абудуллу Арипова, советника президента республики Абдужаббора Абдувахитова и двух вице-премьеров.