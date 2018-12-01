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Губернатор Окинавы не договорился с Синдзо Абэ по поводу американской базы

Политика

Премьер-министр Японии и губернатор Окинавы не нашли общий язык по поводу переноса военной базы США

Губернатор Окинавы не договорился с Синдзо Абэ по поводу американской базы
Иллюстрация: Okinawa.marines.mil
Американская военная база на Окинаве

Токио, 1 декабря 2018, 13:52 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и губернатор префектуры Окинава Денни Тамаки встретились в Токио для обсуждения вопроса переноса американской авиабазы Futenma из жилого района Гинован в прибрежный район Хеноко префектуры Окинава. По словам Тамаки, жители префектуры хотят, чтобы база была перенесена за пределы острова. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», Абэ выслушал Тамаки, однако настоял на соглашении с Соединенными Штатами, согласно которому авиабаза будет перенесена в пределах Окинавы при любых обстоятельствах. Губернатор проинформировал Абэ о недовольстве окинавцев, которые хотят подать официальную жалобу в специальный комитет, призванный решать конфликтные вопросы, возникающие между местными муниципалитетами и правительством в Токио.

Тамаки призвал Абэ прекратить строительство и, по возможности, вывести базу за пределы острова, где находится основная часть военных объектов США. «Мы продолжим текущую работу по переезду и просим Вашего понимания», — сказал Абэ.

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Зарубежная хроника
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