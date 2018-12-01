Суббота, 1 Декабря 2018 года
10:41:47 МСК

В Госдепе США отметили нарушения на президентских выборах в Грузии

Политика

В государственном департаменте подчеркнули, что США продолжат поддерживать развитие и западную интеграцию Грузии

Вашингтон, 1 декабря 2018, 10:28 — REGNUM  Выборы президента Грузии сопровождались злоупотреблениями административным ресурсом, отметила официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт 30 ноября в заявлении для прессы.

В госдепартаменте США поздравили Саломе Зурабишвили с избранием на пост президента Грузии. В ведомстве признали конкурентными прошедшие выборы, но выразили озабоченность в связи со случаями злоупотребления административным ресурсом.

«Эти действия не согласуются с приверженностью Грузии к проведению справедливых и прозрачных выборов, и мы настоятельно призываем власти Грузии устранить недостатки», — отмечается в заявлении.

В государственном департаменте подчеркнули, что США продолжат поддерживать развитие и западную интеграцию Грузии.

Напомним, президентские выборы в Грузии завершились 28 ноября. Саломе Зурабишвили, поддержанная партией власти «Грузинская мечта», победила, набрав 59,54% голосов.

Григол Вашадзе, набравший 40,46% голосов, заявил, что не признаёт результаты выборов, прошедших в условиях «криминального фарса».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Грузии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить