В Госдепе США отметили нарушения на президентских выборах в Грузии

Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Выборы президента Грузии сопровождались злоупотреблениями административным ресурсом, отметила официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт 30 ноября в заявлении для прессы.

В госдепартаменте США поздравили Саломе Зурабишвили с избранием на пост президента Грузии. В ведомстве признали конкурентными прошедшие выборы, но выразили озабоченность в связи со случаями злоупотребления административным ресурсом.

«Эти действия не согласуются с приверженностью Грузии к проведению справедливых и прозрачных выборов, и мы настоятельно призываем власти Грузии устранить недостатки», — отмечается в заявлении.

В государственном департаменте подчеркнули, что США продолжат поддерживать развитие и западную интеграцию Грузии.

Напомним, президентские выборы в Грузии завершились 28 ноября. Саломе Зурабишвили, поддержанная партией власти «Грузинская мечта», победила, набрав 59,54% голосов.

Григол Вашадзе, набравший 40,46% голосов, заявил, что не признаёт результаты выборов, прошедших в условиях «криминального фарса».