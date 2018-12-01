В Великобритании обеспокоились низким уровнем русского языка у дипломатов

Лондон, , 10:10 — REGNUM Британский комитет палаты общин по международным делам отметил низкий уровень знания русского языка у сотрудников внешнеполитического ведомства, специализирующихся на отношениях с Россией. Об этом сообщает RT.

Представители специального комитета в британском парламенте направили обращение во внешнеполитическое ведомство Великобритании. Парламентариев беспокоит низкий уровень языковой подготовки у дипломатов, занимающихся российско-британскими отношениями.

В обращении комитета отмечается, что одной из причин снижения уровня знания русского языка стала высылка британских дипломатов из России.

Парламентарии призвали внешнеполитическое ведомство сообщить о планах по решению этой проблемы.

Напомним, в марте 2018 года из Великобритании были высланы 23 российских дипломата в связи с «делом Скрипалей».

После этого в Москве потребовали от Великобритании сократить количество дипломатов и работников дипломатических миссий, приведя их число в соответствие с количество российских дипломатов в Великобритании.