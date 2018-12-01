На Украине обнародовали план российской оккупации страны

Москва, , 00:00 — REGNUM Российское завоевание и оккупация Украины произойдет там, где есть диппредставительства РФ, сообщил своим читателям журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк.

Текст сенсационного сообщения Цимбалюка процитировала 30 ноября на телеканале «Россия» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я глазам своим не поверила. Это даже уже не пропаганда, это просто чистый Геббельс, как он есть!», — сказала Захарова.

«На нас нападут, нас оккупируют, и я знаю, где это будет — там, где находятся российские диппредставительства», — процитировала Мария Захарова «шедевр» украинского журналиста.

Официальный представитель МИД РФ пояснила, что в таких красочных выражениях украинский журналист объяснил необходимость введения на украине военного положения.

«Они дошли до того, что берут фотографии, делают скриншоты из видео, дорисовывают их, пишут, что мы все пьем боярышник и сидим на наркотиках. И в этой информационной реальности они живут», — добавила Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября власти Украины ввели запрет на въезд через границу для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, опасаясь, что из них на украинской территории будут созданы «частные армии» и «боевые отряды».

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