Путин высказался о Сирии, ВТО, санкциях и выходе США из ДРСМД

Буэнос-Айрес, , 20:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие во встрече глав государств — участников группы БРИКС, которая состоялась сегодня, 30 ноября, в рамках саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Выступая на встрече, российский лидер затронул сразу несколько ключевых мировых проблем — санкции, ситуацию в Сирийской Арабской Республике, выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Российский лидер раскритиковал практику односторонних санкций, которые крайне негативно влияют на международное сотрудничество. Путин констатировал, что недобросовестная конкуренция все чаще подменяет собой честный равноправный межгосударственный диалог.

«Распространяется порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права», — сказал президент России.

Все это, в свою очередь, приводит к сворачиванию деловых связей и катастрофической утрате доверия между участниками экономических отношений. По сути, идет разрыв самой ткани мировой экономики.

Путин считает, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южная Африка) должны активно влиять на создание справедливой системы международных отношений и коллективно решать острые проблемы, стоящие перед мировым сообществом.

В вопросе Сирии Путин пояснил, что Россия нацелена на скорейшее формирование Конституционного комитета по Сирии в Женеве. Чтобы добиться долгосрочной стабилизации ситуации в Сирии крайне важно продвигать реальный процесс политического урегулирования, сказал президент России. В этом направлении Россия плотно работает со своими партнерами в рамках астанинского формата — Турцией и Ираном.

В Сирии нужно начать восстанавливать инфраструктуру и экономику в целом, создать условия для возвращения беженцев. Партнеры по БРИКС могли бы подключиться к гуманитарным программам помощи, отметил Путин.

Кроме того, российский лидер посоветовал мировым игрокам не заигрывать с террористами и не пытаться использовать их для достижения различных геополитических целей. В отношении террористических группировок никакие двойные стандарты или компромиссы недопустимы.

Высказался российский президент и относительно дальнейшей судьбы Всемирной торговой организации. По его словам, Москва будет прикладывать все усилия для стабилизации это важной международной организации и её дальнейшего развития. Все споры в рамках ВТО должны идти путём диалога с участием всех заинтересованных сторон.

Также Путин считает, что странам БРИКС нужно добиваться усиления своего влияния в Международном валютном фонде.

Что касается безопасности, то Путин подчеркнул, что Россия крайне встревожена ситуацией в сфере нераспространения и разоружения.

«Возможный отказ США от обязательств по Договору о РСМД, неясность в позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях создают риски неконтролируемой гонки вооружений», — сказал президент России.