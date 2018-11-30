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«Другая Италия»: Берлускони баллотируется в Европарламент с новой вывеской

Политика

Берлускони намерен пройти «другим путем» между демократами и Сальвини

Рим, 30 ноября 2018, 17:04 — REGNUM  Партия «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони пойдет на выборы в Европарламент с обновленной символикой, список ее кандидатов будет озаглавлен «Другая Италия», сообщает Il Giornale в пятницу, 30 ноября.

В партии Берлускони рассчитывают привлечь союзников из целого ряда политических движений и организаций и представить себя избирателям в качестве «третьего пути» между прежней властью (Демократической партией) и нынешней (Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо), отмечает издание со ссылкой на заявления вице-президента партии, спикера Европарламента Антонио Таяни.

По данным социологических опросов, партия Берлускони может рассчитывать на 7−8% голосов избирателей на европейских выборах, то есть на получение 5 «итальянских» мест в новом составе Европарламента.

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Политическая жизнь Италии
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