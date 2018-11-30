МИД ФРГ предложил СМИ самостоятельно оценить адекватность действий Украины

Берлин, , 16:58 — REGNUM Представитель МИД Германии Райнер Бройль предложил сотрудникам СМИ самостоятельно дать оценку действиям Украины, последовавшим за провокацией ВМСУ в Керченском проливе.

Об этом Райнер Бройль заявил 30 ноября на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о реакции Германии на призывы Киева «наказать» Россию за этот инцидент.

Напомним, власти Украины призвали «мировое сообщество» ввести новые антироссийские санкции и закрыть Босфорский пролив для российских судов после задержания трех кораблей ВМСУ, нарушивших российскую границу.

По словам Райнера Бройля, оценку всех этих призывов Украины МИД ФРГ делать не будет, но подчеркивает, что «сейчас настало время дипломатии и время диалога».

«Мы с пониманием относимся к озабоченности украинцев, но нам нужны сейчас конкретные шаги к деэскалации и переговорам», — сказал Бройль.

«Интерпретацию этих мер, которые вы перечислили, являются ли они приглашением к диалогу, я оставляю вам», — добавил представитель МИД ФРГ, обращаясь к журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» грубо нарушили государственную границу России в районе Керченского пролива. Для их задержания пограничникам пришлось открыть огонь. Все три корабля и 24 члена экипажей задержаны и отбуксированы в Керчь.

По решению суда, 24 украинских военных моряка, среди которых два сотрудника СБУ, арестованы на два месяца.

Расследуется уголовное дело по факту нарушения госграницы Российской Федерации.

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