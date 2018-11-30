Экс-премьер-министр Италии Берлускони намерен создать новую партию

Рим, , 14:47 — REGNUM Четырежды возглавлявший правительство Италии Сильвио Берлускони и его соратник, председатель Европейского парламента Антонио Таяни, намерены создать новую политическую партию в преддверии европейских выборов, которые пройдут в мае 2019 года. Об этом 30 ноября пишет миланское издание Il Giornale.

Новая партия призвана объединить умеренные, проевропейские политические силы, в том числе привлечь христианских демократов. «Другая Италия» (Altra Italia) должна стать перерождением созданной Берлускони в 1993 году партии «Вперед, Италия» (Forza Italia).

На парламентских выборах в марте «Вперед Италия» набрала 14% голосов и не вошла в состав правительственной коалиции, заключенной между «Движением 5 звезд» и «Лигой». С момента выборов популярность партии Берлускони опустилась до 7%.