Россия закроет свободный проход по Севморпути для иностранных кораблей

Москва, , 13:24 — REGNUM С 2019 года Россия вводит систему уведомлений для прохождения иностранными военными кораблями Северного морского пути, заявил 30 ноября глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, с начала следующего года преодолеть коридор иностранные морские суда смогут только после того, как заранее оповестят об этом власти РФ. Сейчас этот вопрос прорабатывается на законодательном уровне, добавил Мизинцев.

Напомним, Северный морской путь — кратчайший маршрут из Европы на Дальний Восток: время в пути между Азией и Европой сокращается до двух недель, позволяя судам избегать прохода через Суэцкий канал или мимо мыса Доброй Надежды в Южной Африке.