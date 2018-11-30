Госсекретарь при главе МИД Франции: ЕС хочет расширить связи с АСЕАН

Джакарта, 30 ноября 2018, 09:17 — REGNUM Государственный секретарь при министре иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что Европейский союз (ЕС) хочет расширить сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Sindonews.
По его словам, диалог с Индонезией о расширении этого сотрудничества станет первым шагом. Кроме того, Франция также собирается обсудить этот вопрос с другими странами Ассоциации.
Жан-Батист Лемуан упомянул причины, по которым страны ЕС, особенно Франция, хотели бы расширить сотрудничество с АСЕАН.
«Поскольку мы не очень поддерживаем двусторонний подход, мы надеемся, что в будущем будет налажено более тесное сотрудничество с АСЕАН. Надеемся, что ЕС и АСЕАН смогут достичь более выгодного торгового соглашения», — заявил госсекретарь при главе МИД Франции.
По словам Жан-Батиста Лемуана, торговое соглашение откроет доступ к огромному рынку с сотнями миллионов потребителей. Таким образом, как считает госсекретарь при главе МИД Франции, продолжающаяся напряженность между Китаем и США не будет слишком сильно влиять на другие регионы.
Однако французская сторона не знает, когда это соглашение будет достигнуто.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Франция продолжат укреплять сотрудничество между французской организацией по исследованию погодных явлений Meteo France и индонезийским агентством метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
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