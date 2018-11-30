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Трамп снова заявил о лжи своего бывшего адвоката

Политика

Насчет его вранья, по словам Трампа, знали все

Вашингтон, 30 ноября 2018, 04:35 — REGNUM  Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн давал ложные показания, чтобы получить меньший срок заключения, заявил американский президент.

При этом Трамп подчеркнул, что все знали о вранье Коэна насчет проекта строительства здания в России. Он добавил, что проект не был реализован.

Ранее бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что давал ложные показания в конгрессе США насчет строительства Trump Tower в Москве.

На заседании суда Коэн заявил, что переговоры о проекте шли до июня 2016 года, а признательные ложные показания он дал в конгрессе исключительно из соображений лояльности. Тогда он заявлял, что переговоры по проекту были якобы завершены еще к началу 2016 года.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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