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Госдеп: Если войска США уйдут из Сирии — туда вернется ИГ*

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 29 ноября 2018, 23:33 — REGNUM  Выводить с территории Сирии американские военные контингенты сейчас нельзя, заявил 29 ноября спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Такое заявление Джеффри сделал в комитете по международным делам палаты представителей США.

По его словам, уход войск США из Сирии, на котором настаивает Россия, повлечет за собой возвращение на эти территории боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Или их возьмет под контроль Иран.

А также, добавил американский дипломат, это дестабилизирует Ирак и создаст угрозу для Турции, Иордании и Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США и их сателлитов действуют на территории Сирии без разрешения правительства этой страны и без мандата ООН.

МИД Сирии неоднократно обращался к мировому сообществу с призывом отреагировать на фактическую агрессию США в отношении государства-члена Организации Обьединенных Наций.

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Участие США в войне в Сирии
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