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Трамп пока не решил, проведет ли он переговоры с Путиным в рамках G20

Политика

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря

Трамп пока не решил, проведет ли он переговоры с Путиным в рамках G20
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Владимир Путин

Вашингтон, 29 ноября 2018, 19:10 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что его полноформатная встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в Аргентине, скорее всего, состоится. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает агентство Bloomberg.

Перед отлетом в Аргентину Трамп пообщался с журналистами и сказал им, что решение о встрече с Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе он примет на борту самолета.

Напомним, что ранее Трамп в интервью газете Washington Post заявил, что может отменить переговоры с Путиным в столице Аргентины из-за провокации, которую устроили украинские боевые корабли в российских территориальных водах.

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Российско-американские отношения
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