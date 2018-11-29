Форум регионов Белоруссии и России пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Очередной VI Форум регионов Белоруссии и России состоится в Петербурге в 2019 году. Об этом объявила 28 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Матвиенко, эта локация уже согласована с белорусской стороной. В 2018 году форум проходил в Москве.

«Мы не могли сделать выбор сразу, была большая конкуренция, очень много регионов России претендовали на проведение такого форума. В конечном итоге, остановились на Петербурге. И тема очень близка Петербургу», — сказала Матвиенко.

Основная тема Форума будет заключаться в межрегиональных связях как факторе укрепления гуманитарного, культурного, образовательного сотрудничества.

«Думаю, что этот форум достойно пройдет в Петербурге. Исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов поддержал эту инициативу, мы уже начали заниматься подготовкой. Предварительно, форум состоится в начале июля, но всё зависит от графика наших президентов», — пояснила Матвиенко.

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