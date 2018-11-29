Путин: Нужно оказать поддержку российским энергокомпаниям за рубежом

Москва, , 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета безопасности России сегодня, 29 ноября, заявил, что политическое руководство страны должно усилить поддержку российских энергетических компаний за рубежом.

«Нужно усилить поддержку российских компаний, действующих за рубежом», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что в последнее время недобросовестные конкуренты на международном рынке используются возможности многостороннего и глобального энергетического сотрудничества не как инструмента развития, а как инструмента сдерживания.

Он пояснил, что политическое руководство России, в частности, должно активизировать работу в рамках международных энергетических организаций, а также наиболее полно использовать потенциал международных объединений с участием России, для того, чтобы продвигать интересы российских энергетических компаний на международном рынке.

В целом, Владимир Путин подчеркнул, что благодаря внушительному экспорту энергоносителей Россия до сих пор остается одним из главных гарантов мировой энергетической безопасности.