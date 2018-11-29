Афганский парламент требует от правительства объяснить ухудшение ситуации

Кабул, , 16:11 — REGNUM Члены верхней палаты парламента Афганистана (Мышрано Джирга) вызвали на заседание палаты министра обороны Тарика Шаха Бахрами, министра внутренних дел Ваиса Ахмада Бармака и главу Национального директората безопасности Масума Станекзая и потребовали от них объяснить ухудшение ситуации с безопасностью в стране.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Тарик Шах Бахрами, отчитываясь о текущей ситуации в стране, подтвердил, что в последнее время Афганистан столкнулся с большим количеством угроз, и из-за их возросшего числа Национальные силы безопасности не справились со всеми проблемами.

Отвечая на вопрос о возросшем количестве убитых солдат правительственных сил, министр обороны ответил, что число погибших боевиков превышает потери сил безопасности в пять-шесть раз.

Глава Национального директората безопасности Масума Станекзая заявил, что органы безопасности разработали новую стратегию, предполагающую усиление давления на движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).