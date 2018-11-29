ЕС выделит Афганистану $535 млн экономической помощи

Кабул, , 15:38 — REGNUM Официальные представители Европейского союза объявили, что Афганистану будет выделено 535 миллионов долларов экономической помощи.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано в ходе одного из заседаний на Женевской конференции по Афганистану, в рамках которой обсуждаются вопросы мира, развития и стабильности.

На заседании были рассмотрены результаты использования афганским правительством международной помощи, предоставленной с 2016 года.

Представители Европейской комиссии заявили, что выделенные средства пойдут на проведение реформ в сферах государственного сектора, здравоохранения, миграции, а также на решение проблемы внутренне перемещенных лиц.

Европейский комиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица заверил, что Европейский союз всегда готов оказать необходимую помощь Афганистану и его народу и стремится поспособствовать светлому будущему этой страны.