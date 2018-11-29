В Кремле напомнили о близости народов России и Грузии

Москва, , 13:49 — REGNUM Российское руководство следит за сообщениями из Грузии, где прошел второй тур президентских выборов. Об этом рассказал 29 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле приняли к сведению информацию и факт победы кандидата. В Москве предпочитают дождаться первых заявлений об отношениях между Грузией и Россией.

Российский и грузинский народы остаются близкими друг другу, напомнил Песков, однако связи между странами находятся не на самом хорошем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах 28 ноября в Грузии победила кандилат от правящей партии «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили. Ей, по данным обработки 98,73% бюллетеней, отдали голоса 59,61% избирателей. Соперник Зурабишвили Григол Вашадзе набрал 40,39% голосов.

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