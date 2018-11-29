Сенатор США призвал Госдеп объявить РФ «государством-спонсором терроризма»

Вашингтон, , 12:42 — REGNUM Действия России в Керченском проливе являются незаконной и неспровоцированной агрессией, которая требует серьезного ответа со стороны США и сообщества наций, считает сенатор от штата Колорадо Кори Гарднер. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Сената США:

«Я настоятельно призываю администрацию срочно наметить ряд дипломатических, экономических и оборонных мер, направленных на сдерживание Кремля, таких как дополнительное развертывание американских и НАТО активов на европейском театре действий, санкции против высокопоставленных российских чиновников и их семей, а также глубокие сокращения российского дипломатического присутствия в Соединенных Штатах. Я также вновь призываю Государственный департамент объявить Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с законодательством США. Глобальная кампания Путина по проверке нашей решимости и подрыву Соединенных Штатов и наших союзников не может остаться без ответа».

Отметим, призыв к союзникам наказать Россию за охрану своих границ пока остается без массового ответа. Так, как заявил заявил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт, Германия не планирует направлять свои корабли в чёрное море для поддержки Украины и добивается сдержанности и от украинской, и от российской сторон конфликта, поэтому «отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется».