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Представитель РФ рассказал о численности боевиков в Идлибе

Политика

Значительная группировка террористов остается в провинции

Астана, 29 ноября 2018, 05:55 — REGNUM  В районе сирийского Идлиба остается группировка в 15 тысяч боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на переговорах в Астане.

По его словам, в провинции остается группировка численностью не менее 15 тысяч террористов. Он также выразил надежду, что боевики так называемой умеренной оппозиции смогут самостоятельно справиться с террористами и навести порядок в районе.

«Если понадобится, конечно, то мы готовы оказать всяческую помощь, в том числе с участием подразделений сирийских правительственных войск», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Александр Лаврентьев заявил, что в провинции Идлиб идет процесс демилитаризации, однако в то же время наблюдается и увеличение числа нарушений режима прекращения огня. По его словам, на создание демилитаризованной зоны в провинции уйдет дополнительное время.

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Война в Сирии
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