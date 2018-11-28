Еврокомиссары пугают Европу войной в случае победы Сальвини и Ле Пен

Рим, , 19:53 — REGNUM В случае победы националистов на выборах в Европарламент Евросоюз «умрет», а на территорию Европы вернется война, заявил в среду, 28 ноября, еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, передает Il Giornale.

Еврокомиссар считает необходимым «победить националистов на ближайших выборах», потому что это имеет «важнейшее значение» для выживания ЕС.

Если победившие националисты в разных странах будут навязывать своим народам видение «национальных предпочтений», то в Европу вернутся разногласия, которые Евросоюз не переживет, объяснил свою позицию Московиси.

Основными оппонентами еврокомиссара и соперниками его партии на ближайших выборах являются сторонники национальных суверенитетов (Маттео Сальвини, Марин Ле Пен, Виктор Орбан), которых евробюрократы называют «националистами», напоминает издание.

Сторонники Сальвини и Ле Пен считают, что действующие в интересах крупного транснационального бизнеса евробюрократы напуганы быстрым ростом рейтинга своих оппонентов, но не рискуют спорить с ними по существу, потому что предпочтения большинства граждан — не на их стороне, а потому просто пугают сограждан чем могут — катастрофой и войной.

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