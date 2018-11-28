Среда, 28 Ноября 2018 года
20:12:46 МСК

Премьер Албании не против территориального обмена между Косово и Сербией

Политика

Премьер-министр Албании выступил в поддержку идеи косовского президента Хашима Тачи о территориальном обмене между Косово и Сербией

Премьер Албании не против территориального обмена между Косово и Сербией
Харадинай Рамуш

Тирана, 28 ноября 2018, 18:29 — REGNUM  После совместного заседания правительств частично признанной республики Косово и Албании состоялась объединенная пресс-конференция премьер-министров Косово и Албании Рамуша Харадиная и Эди Рамы.

Как сообщает косовское новостное агентство «КосоваПресс», среди прочих прозвучал вопрос об отношении албанского премьера к идее президента Косово Хашима Тачи о возможности обмена территориями между Косово и Сербией, активно критикуемой косовской оппозицией. В ответ Эди Рама заявил, что не исключает возможности территориального обмена, поскольку встречи представителей двух стран должны иметь какой-то реальный результат, помимо фотографий:

«Я не исключаю ни одной возможности. Хашим Тачи — президент страны и командующий армией. Кто говорит, что Хашим Тачи — предатель, тот осел», — заявил глава албанского правительства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить