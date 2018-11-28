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Китай пропорционально ответит на санкции США из-за уйгуров

Политика

Китайские власти уверены, что большинство из террористов в СУАР можно перевоспитать и вернуть к нормальной жизни

Китай пропорционально ответит на санкции США из-за уйгуров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Вашингтон, 28 ноября 2018, 15:26 — REGNUM  Если власти Соединенных Штатов введут против Китая санкции в связи с якобы имевшими место нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), Пекин ответит пропорционально. Об этом в интервью Reuters заявил китайский посол в США Цуй Тянькай.

По словам китайского дипломата, власти КНР обязательно ответят в случае введения Вашингтоном ограничений. Цуй Тянькай подчеркнул, что Китай, в отличие от США, не уничтожает террористов с помощью бомбардировок. Китайские власти уверены, что большинство из террористов в СУАР можно перевоспитать и вернуть к нормальной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября около 300 ученых и общественников из разных стран мира выступили в Вашингтоне с требованием оказать давление на Китай, якобы притесняющий мусульман-уйгуров в СУАР.

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Китайско-американские отношения
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