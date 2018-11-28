Почему Дональд Трамп выиграл от провокации в Керченском проливе?

Москва, , 12:35 — REGNUM Для президента США Дональда Трампа инцидент в Керченском проливе — удобный повод отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G-20 в Аргентине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя слова главы Белого дома о готовности отказаться от этой встречи.

«Я, если честно, был уверен в том, что встреча не состоится, ещё и до инцидента в Керченском проливе, — признался Шаповалов. — Вся история наших взаимоотношений с США эпохи Трампа свидетельствует о том, что для президента США диалог с РФ — это очень уязвимая позиция. Не потому, что Трамп не хочет диалога, а потому, что диалог с Россией является темой, которая очень активно используется его противниками во внутриполитической борьбе».

Именно поэтому, как полагает политолог, в настоящее время диалог США и РФ фактически сведён к нулю.

«Точно так же без всякого повода была отменена предыдущая полномасштабная встреча в рамках саммита АТЭС, хотя она анонсировалась американской стороной, — обратил внимание Шаповалов. — И точно так же есть высокая доля вероятности, что не состоится очередная встреча в рамках саммита G-20 либо она будет проведена в очень усечённом режиме. А инцидент в Керченском проливе — это исключительно повод».

Эксперт добавил, что, по его мнению, после случившегося в Керченском проливе команда Трампа вздохнула с облегчением, потому что теперь у них есть возможность фактической отмены встречи при сохранении Трампом лица.

«Если бы он отменил её без всякого повода, то продемонстрировал бы в очередной раз свою слабость и уязвимость и дал повод вести речь о том, что он всё время уступает своим внутриполитическим оппонентам и не может проявить силу воли, — сказал Шаповалов. — Здесь же возникло обстоятельство, которое Трамп и его команда могут использовать и тем самым не идти на очередную конфронтацию с истеблишментом, а с другой стороны, сохранить лицо, поскольку Трамп отменяет встречу не под давлением внутренней оппозиции, а потому что возникли обстоятельства, которые этой встрече препятствуют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, его запланированная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может и не состояться. Глава Белого дома объяснил, что причиной возможной отмены переговоров может стать инцидент с кораблями ВМС Украины и их задержанием российскими пограничниками, а также то, что Трампу не нравится «эта агрессия» и агрессия вообще.

«Может, мы и не проведём встречу. Мы, может, вообще и не будем проводить встречу», — заявил Трамп.

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