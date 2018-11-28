Закон о дефицитном бюджете Петербурга на 2019 год ушел на подпись Беглову

Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Петербургский парламент 28 ноября принял закон о городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, передает корреспондент ИА REGNUM. Документ ушел на подписание врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Доходы городской казны в следующем году составят 591 млрд 833 млн 947 тыс. рублей. В 2020 году доходы запланированы на уровне 637 млрд 834 млн 913 тыс. рублей, в 2021 году — 696 млрд 274 млн 270 тыс. рублей.

Расходы бюджета в 2019 году должны составить 643 млрд 793 млн 667 тыс. рублей. В 2020 году эта сумма, согласно документу, достигнет 692 млрд 363 млн 951 тыс. рублей, в 2021 году — 749 млрд 540 млн 498 тыс. рублей.

Дефицит бюджета Северной столицы в 2019 году ожидается на уровне 51 млрд 959 млн 719 тыс. рублей. В 2020 году этот показатель может достичь 54 млрд 529 млн 38 тыс. рублей, в 2021 году — в 53 млрд 2662 млн 28 тыс. рублей.

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