Вице-президент Индонезии отправится на саммит G20 в Буэнос-Айрес

Джакарта, , 10:10 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла отправится в Буэнос-Айрес для участия в саммите G20, на котором, в частности, будут обсуждаться торговые отношения между США и Китаем, сообщает Antaranews.

Юсуф Калла отправится в столицу Аргентины 28 ноября во вторую половину дня в сопровождении супруги Муфиды Юсуф Калла, министра по административной реформе и министра по связи и информации.

Вице-президент подчеркнул важность совместных усилий по предотвращению торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, которая, если ее не решить, окажет негативное влияние на другие страны.

Сообщается, что Индонезия собирается вынести на обсуждение ряд экономических проблем, таких как многосторонняя торговля, создание международной налоговой системы и расширение экономического сотрудничества в развивающихся странах.

Саммит «Большой двадцатки» или G20 в этом году будет посвящен «построению консенсуса в интересах устойчивого и справедливого развития». На повестке дня: расширение участия и сокращение неравенства за счет использования технологий, инвестиций в сферу образования и профессиональную подготовку, а также налогово-бюджетная политика и структурная реформа.

Напомним, саммит G20 — это форум для сотрудничества в области экономики, охватывающий 19 стран и наднациональную организацию Европейский союз. Саммит пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.