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WikiLeaks намерена подать в суд на The Guardian за клевету

Политика

Встреч Ассанжа с Манафортом не было

Вашингтон, 28 ноября 2018, 03:48 — REGNUM  Организация WikiLeaks готовит иск в суд на британскую газету The Guardian за публикацию сведений о якобы произошедших тайных встречах основателя портала Джулиана Ассанжа с экс-главой предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа с Полом Манафортом. О своих намерениях организация сообщила на своей странице в Twitter.

«WikiLeaks запускает кампанию по сбору денег для подачи иска против Guardian за публикацию полностью сфабрикованной истории «Манафорт вел секретные переговоры с Ассанжем в эквадорском посольстве», которая сегодня разлетелась по всему миру. Пора Guardian отплатить за фальсификацию новостей», — говорится в заявлении.

Ранее, 27 ноября, британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой говорилось о секретных встречах Пола Манафорта с Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора. Якобы встречи проходили в 2013, 2015 и 2016 гг.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование якобы вмешательства России в американские выборы, заявил о нарушении Полом Манафортом сделки со следствием. Было заявлено, что из-за нарушения сделки сторона обвинения снимает с себя все обязательства в рамках соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: Мюллер обвинил Манафорта в обмане сотрудников ФБР

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Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks
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