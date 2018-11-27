Фронт ПОЛИСАРИО сформировал делегацию для переговоров с Марокко в Женеве

Тифарити, , 23:58 — REGNUM Национальный секретариат Фронта ПОЛИСАРИО на совещании под председательством президента Сахарской Арабской Демократической Республики Брахима Гали назначил делегацию для проведения переговоров с Марокко под эгидой ООН, которые должны состояться в начале декабря в Женеве, передаёт 27 ноября Sahara Press Service.

Как сообщается, переговорную делегацию возглавит член Национального секретариата Фронта ПОЛИСАРИО, председатель парламента Западной Сахары Хатри Аддух.

Также в состав делегации войдут координатор с Миссией ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) Эмхамед Хаддад, генеральный секретарь Национального союза женщин Западной Сахары Фатма Эль-Махди, представитель Фронта ПОЛИСАРИО при ООН Сиди Мохамед Омар и советник Секретариата Фронта ПОЛИСАРИО Мохамед Али Зеруали.

Как передавало ИА REGNUM, в ООН на декабрь 2018 года назначены переговоры по политическому урегулированию в Западной Сахаре, целью которых заявлены «анализ событий после последнего раунда переговоров, обсуждение региональных проблем и следующие шаги политического процесса в Западной Сахаре».

На круглый стол 5 и 6 декабря в Женеве приглашены представители Западной Сахары, Марокко, Мавритании и Алжира.

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