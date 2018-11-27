«Рёнхап»: КНДР готова допустить инспекторов на ядерный полигон в Йонбёне

Сеул, , 23:01 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын передал президенту США Дональду Трампу новое послание, в котором заявил о готовности Пхеньяна допустить инспекторов на ядерные объекты в Йонбёне. Об этом 27 ноября сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.

«Насколько мне известно, Ким Чен Ын сказал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину во время их саммита в сентябре, что если США предпримут соответствующие шаги, он будет готов не только закрыть ядерные объекты в Йонбёне, но и разрешить проверки», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что позднее Мун Чжэ Ин передал соответствующее послание главе Белого дома во время встречи с ним в Нью-Йорке.

Агентство отмечает, что на текущий момент переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном зашли в тупик ввиду того, что американская сторона ставит на первое место вопрос о денуклеаризации, тогда как КНДР настаивает на том, чтобы сначала смягчены санкции и подписано официальное соглашение о прекращении Корейской войны 1950−1953 годов.

Напомним, что в последний раз Северная Корея допускала международных инспекторов на ядерные объекты в Йонбёне в 2009 году.

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