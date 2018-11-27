Латвия научилась у Литвы обвинять Россию в кибератаках

Рига, , 19:31 — REGNUM В Латвии назревает новый скандал, в котором вина заранее возложена на Россию. На этот раз шпионский вирус, «признаки которого отвечают программам российских спецслужб», был якобы обнаружен в информационной сети Министерства внутренних дел Латвии, сообщает передача de facto Латвийского телевидения (ЛТВ).

По сообщению Бюро по защите Сатверсме, вирус был обнаружен несколько лет назад и его форма схожа с другими вирусами, которые были выявлены и в других странах. В Бюро также подчеркнули, что нет уверенности в том, что система МВД полностью очищена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 года Латвия обвинила Россию в неоднократных атаках на киберпространство государственных органов и оборонного сектора. Тогда виновниками была назначена некая группа российских хакеров, которая якобы провела атаку с разведывательной целью для беспрепятственного скачивания данных — переписки и документы.

Читайте также: Спецслужбы Латвии: Россия нас атакует в киберпространстве

Напомним, помимо Латвии среди прибалтийских республик особенно регулярно обвинения Российской Федерации в кибератаках появляется также и в Литве. Так, например, в январе 2018 года без всяких доказательств Москву обвинили во взломе сайте коммерческого ТВ-канала TV3, где появилась и пять минут просуществовала информация о гомосексуальности министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.

А самый громкий случай произошёл, когда якобы российские хакеры по заказу российских спецслужб взломали сайт парламента Литвы и большинства министерств. В Литве тогда заявили, что это полномасштабная война России против Литвы в кибернетическом пространстве, а силы — настолько могущественные, что наверняка спецоперацию контролируют на высшем уровне.

Это, уверяли в Литве, доказывает и то, что хакеры обошли современную защиту электронной системы парламента, которая стоила 5 млн евро. В итоге, правда, оказалось, что сайты парламента и министерств взломали трое несовершеннолетних подростка — один литовец и два датчанина. Дети требовали выкуп за возобновление корректной работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Литва обвинила Россию в «очередной» кибератаке