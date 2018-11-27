ЕС проверит, правильно ли Киев объявил военное положение

Брюссель, , 19:09 — REGNUM Евросоюз тщательно изучит закон о введении военного положения на Украине, заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич, сообщает 27 ноября УНИАН.

По ее словам, ЕС должен проследить, чтобы права граждан Украины не нарушались в связи с введением военного положения в стране. Хотя президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон не ограничит права граждан, ЕС всё равно тщательно изучит закон после его публикации.

Напомним, 25 ноября украинские ВМС устроили провокацию, нарушив российские границы в Чёрном море. Российские пограничники вынуждены были открыть огонь по украинским кораблям, после чего задержали три судна и отбуксировали в порт Керчи.

После этого события Киев объявил о введении военного положения на Украине.

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