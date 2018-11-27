МИД Италии призвал Россию и Украину «договориться мирно»

Рим, , 16:00 — REGNUM Между Россией и Украиной сложилась сложная ситуация, которую следует разрешить путем мирных договоренностей с использованием инструментом международных норм и без военной эскалации, заявил во вторник, 27 ноября, глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези, передает информагентство Ansa.

К такому способу решения проблемы призывает Россию и Украину и Италия, и ОБСЕ, в котором Италия председательствует до конца 2018 года, отметил Моаверо Миланези.

Глава МИД также отказался отвечать на вопрос о возможном применении «новых санкций» к России. По его словам, все вопросы, связанные с санкционным режимом, будут решаться на саммите ЕС в декабре 2018 года.

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