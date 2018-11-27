Сальвини: Еврокомиссия грозит нам наказанием за еще не принятое решение

Рим, , 15:52 — REGNUM Правительство Италии не намерено направлять в Брюссель никаких новых документов в отношении проекта бюджета, потому что он еще не рассмотрен парламентом, заявил во вторник, 27 ноября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает Rainews.

Сальвини отметил, что Италия является республикой, а не монархией, и правительство не может принимать решений в отношении бюджета без того, чтобы проект был рассмотрен и утвержден парламентом.

Также вице-премьер подчеркнул, что Еврокомиссия грозит Италии санкциями, хотя решение, ставшее для этого поводом, еще не принято, проект бюджета еще не утвержден парламентом, и в него могут быть внесены изменения.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

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