Володин: Киргизия принимает мудрые решения для развития отношений с РФ

Москва, , 13:01 — REGNUM Киргизия продемонстрировала особый подход к развитию отношений с РФ, а также к поддержке русского языка, что позволит гражданам этой страны реализоваться. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Жогорку Кенеша Киргизии Дастаном Джумабековым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

«Киргизию отличает от многих наших других зарубежных партнеров в том числе особый подход к русскому языку — это язык, который нас сближает. Необходимо подчеркнуть, что мы многое смогли сделать именно благодаря тому, что Киргизия приняла это мудрое решение», — отметил Володин.

Так, например, водителям из Киргизии сегодня не нужно получать российские права, а можно ездить по национальным. По словам Володина, это позволяет реализоваться многим гражданам Киргизии в РФ, что способствует развитию отношений.

«Хочется подчеркнуть этот особый подход, который не только показывает уровень отношений, но и говорит о том, что вы сделаете все, чтобы граждане Киргизии могли в будущем себя реализовать за пределами государства», — подчеркнул Володин.