Адвокат Евкурова: Мнение ингушей учли при установлении границы с Чечней

Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Мнение населения Ингушетии было учтено при установлении новой границы с Чечней. Об этом заявил 27 ноября представитель главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова — Александр Орлов — на заседании Конституционного суда, где рассматривается запрос Евкурова о законности соглашения с Чечней, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, граница между двумя российскими республиками не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. В конце сентября 2018 года Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении границы между двумя субъектами, при этом Ингушетия передала Чечне часть Сунженского района, что вызвало массовые протесты жителей.

Депутаты ингушского парламента оспорили свой республиканский закон о новой границе, обратившись в Конституционный суд Ингушетии, который постановил, что соглашение о границе между Чечней и Ингушетией не порождает правовых последствий без общенародного референдума.

Однако на заседании Конституционного суда представитель Евкурова Александр Орлов заявил, что глава республики не видит физической возможности провести референдум.

«По мнению заявителя, решение этого вопроса в виде референдума институционально невозможно. Нельзя ответить «Да» или «Нет» на вопрос, где и каким образом должна проходить граница. Тем не менее, независимо от того, что в настоящий момент законодательство такого требования не содержит, мнение населения было учтено надлежащим образом. В начале путем работы комиссии, которая работала более шести лет, далее через районные и городские советы депутатов, и далее — на уровне республики в лице представителей в парламенте», — сказал Александр Орлов.

Он подчеркнул, что законодательство требует спрашивать мнение у местных жителей только при изменении границ, а не при их установлении. Однако депутаты ингушского парламента, которые выступили против соглашения, настаивают, что федеральным законом об МСУ от 2009 года границы уже были установлены, и теперь их меняют.

Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова — Гаиб Берсункаев — не согласился с такой позицией, уточнив, что мнение населения спрашивать было не обязательно, так как закон о границах муниципалитетов не регламентирует границы субъектов федерации.

«Это исключительный случай в российской практике, когда не была установлена граница. Так получилось, как бы это ни было печально, пусть меня простят, но можно было бы сказать, что все 26 лет два субъекта РФ с точки зрения административного устройства не были до конца оформленными субъектами РФ, поскольку не имели оформленной границы», — сказал Берсункаев, пояснив, что регионы не понимали, где начинается и кончается их юрисдикция.

«Есть в нашем законодательстве примеры, когда выявление этого мнения не является обязательным», — заметил Берсункаев. Он привел в пример изменение границы субъекта, которая проходит по линии госграницы РФ. «Никакого согласия субъекта в этом случае не требуется», — заметил адвокат.

Ранее Юнус-Бек Евкуров заявлял, что соглашением о границе с Чечней Ингушетия «исправила ошибку», допущенную в 2009 году, когда неправомерно присоединила исконные земли чеченцев. Между тем, многие ингуши недовольны, что часть Сунженского района была отрезана от Ингушетии — маленького региона с высокой плотностью населения. Новость об этом вызвала многотысячный митинг в Магасе, который продолжался 13 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: В КС РФ началось заседание по запросу о границе между Чечней и Ингушетией