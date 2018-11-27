В афганской провинции Кундуз уничтожено 54 боевика

Кундуз, Афганистан, , 12:35 — REGNUM 26 ноября официальные представители Министерства обороны Афганистана заявили, что в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) в результате операции, организованной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 54 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны была проведена на территории уезда Дашт-и-Арчи проивнции Кундуз.

Среди убитых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числится 13 высокопоставленных командиров группировки, ответственных за ведение боевых действий в провинции.

По словам официальных представителей Министерства обороны Афганистана, в ходе операции силы безопасности и обороны уничтожили десятки укрытий боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), два мотоцикла и военное снаряжение.

Сообщается, что большая часть уезда Дашт-и-Арчи провинции Кундуз зачищена от боевиков.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали указанную выше информацию.