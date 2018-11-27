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В афганской провинции Кундуз уничтожено 54 боевика

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны

Кундуз, Афганистан, 27 ноября 2018, 12:35 — REGNUM  26 ноября официальные представители Министерства обороны Афганистана заявили, что в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) в результате операции, организованной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 54 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны была проведена на территории уезда Дашт-и-Арчи проивнции Кундуз.

Среди убитых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числится 13 высокопоставленных командиров группировки, ответственных за ведение боевых действий в провинции.

По словам официальных представителей Министерства обороны Афганистана, в ходе операции силы безопасности и обороны уничтожили десятки укрытий боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), два мотоцикла и военное снаряжение.

Сообщается, что большая часть уезда Дашт-и-Арчи провинции Кундуз зачищена от боевиков.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали указанную выше информацию.

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Зарубежная хроника
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