Морская пехота ВМФ России становится еще и воздушной

Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM Подразделения Морской пехоты ВМФ России отрабатывают навыки воздушного десантирования и получают на вооружение новую технику, существенно меняющую тактику действий морских пехотинцев. Об этом заявил главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв, поздравляя морских пехотинцев Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии с отмечаемым 27 ноября Днем морской пехоты.

По словам адмирала, которые приводит пресс-служба Минобороны РФ, в подразделения морской пехоты поступили учебные воздушно-десантные комплексы, в последние годы в несколько раз возросло количество парашютных прыжков повышенной сложности, которые совершают морские пехотинцы.

«В ходе воздушно-десантной подготовки военнослужащие совершают прыжки с различных типов самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации, в сложных метеоусловиях, с разных высот, на не оборудованные площадки приземления. В ходе воздушно-десантной подготовки морских пехотинцев в полной мере отрабатываются вопросы приводнения», — отметил главком ВМФ России.

Он также сообщил о поступлении на вооружение российских морпехов новых образцов вооружения и военной техники, в частности, модернизированных плавающих бронетранспортеров БТР-82А, беспилотных летательных аппаратов, современных артиллерийских комплексов и систем.

«Поступающие в подразделения новейшие комплексы разведки, системы управления внесли существенные изменения в тактику действий подразделений морской пехоты ВМФ России», — сказал Владимир Королев.

Адмирал отметил, что в настоящее время около ста кораблей ВМФ России выполняют задачи в морской и дальней океанской зонах, и «на каждом корабле и судне находятся морские пехотинцы в составе антитеррористических групп, которые прошли подготовку в Учебном центре морской пехоты в Санкт-Петербурге».

Морские пехотинцы подготовлены к боевой службе на кораблях в море, борьбе с пиратством, к грамотному применению всех видов вооружения и военной техники. «Наряду с этим Учебный центр морской пехоты ведет разработку новых тактических приемов в ходе выполнения сложных задач», — добавил адмирал Владимир Королёв.

Он также подчеркнул, что в текущем году морские пехотинцы достойно проявили себя в ходе первых в новейшей истории ВМФ масштабных учений в Средиземном море, а также на общевойсковых маневрах «Восток-2018».

"Морская пехота ВМФ России способна эффективно действовать в самых сложных климатических зонах, что не раз уже доказали морские пехотинцы Северного и Тихоокеанского флотов, принимая участия в учениях в Арктической зоне, — заявил главком ВМФ России. — Сегодня Морская пехота ВМФ России обладает таким уровнем подготовки, который позволяет решать задачи повышенной сложности».

В 2018 году году Морской пехоте России исполняется 313 лет. Она ведет свою историю от полков «морских солдат», учрежденных Петром I. В День Морской пехоты ВМФ на всех флотах проходят торжественные построения и митинги, чествования ветеранов-морских пехотинцев, возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам.

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