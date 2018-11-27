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Пекин поручил расследовать дело о рождении генномодифицированных детей

Политика

Днем ранее китайский ученый Хэ Цзянькуй известил мир об эксперименте над человеческими эмбрионами с целью найти способ противостоять ВИЧ-инфекции

Пекин, 27 ноября 2018, 07:50 — REGNUM  Правительство Китая поручило властям провинции Гуандун провести «немедленное расследование» после известия о рождении генетически модифицированных близнецов. Об этом сообщает Deutsche Presse Agentur со ссылкой на сообщение китайской Национальной комиссии здравоохранения от 27 ноября.

Расследование должно проводиться с опорой на законы, основанные на принципе ответственности за здоровье человека. Известие об эксперименте над человеческими эмбрионами вызвало критику как в Китае, так и за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября китайский ученый Хэ Цзянькуй опубликовал видеоролик на Youtube, в котором заявил о рождении «несколько недель назад» двух девочек. С помощью генного вмешательства методом Crispr/Cas9 исследователь намеревался сделать организмы детей устойчивыми к ВИЧ-инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае на свет появились первые генномодифицированные дети

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Политика Китая
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