Пекин поручил расследовать дело о рождении генномодифицированных детей

Пекин, , 07:50 — REGNUM Правительство Китая поручило властям провинции Гуандун провести «немедленное расследование» после известия о рождении генетически модифицированных близнецов. Об этом сообщает Deutsche Presse Agentur со ссылкой на сообщение китайской Национальной комиссии здравоохранения от 27 ноября.

Расследование должно проводиться с опорой на законы, основанные на принципе ответственности за здоровье человека. Известие об эксперименте над человеческими эмбрионами вызвало критику как в Китае, так и за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября китайский ученый Хэ Цзянькуй опубликовал видеоролик на Youtube, в котором заявил о рождении «несколько недель назад» двух девочек. С помощью генного вмешательства методом Crispr/Cas9 исследователь намеревался сделать организмы детей устойчивыми к ВИЧ-инфекции.

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