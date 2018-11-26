В ФСБ раскрыли обстоятельства ранения троих моряков ВМС Украины

Москва, , 23:22 — REGNUM Российские пограничные корабли открыли огонь на поражение по украинскому артиллерийскому бронекатеру «Бердянск» после того, как его экипаж игнорировал предупреждения и требования об остановке, сообщает 26 ноября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В частности, все получившие ранения украинские моряки относятся к экипажу бронекатера «Бердянск».

Пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Изумруд» предупредил экипаж бронекатера «Бердянск» о применении оружия в 20:50 мск. Украинские моряки игнорировали предупреждение. В 20:55 ПСКР «Изумруд» открыл огонь на поражение.

Через три минуты, в 20:58 мск «Бердянск» лег в дрейф, вышел на связь, сообщив о раненых и запросив помощь.

«В 21.06 ПСКР «Изумруд» задержал артиллерийский бронекатер «Бердянск», снял с него семь членов экипажа, из них троих раненых, которым оказана первая медицинская помощь. Для спасения катера ВМС Украины выполнены первичные мероприятия по борьбе за живучесть», — указано в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Для остановки и задержания артиллерийского бронекатера «Никополь» открывать огонь на поражение не потребовалось. Он был остановлен вертолетом Ка-52 и пограничным сторожевым кораблем «Дон», экипаж которого взял нарушителей под полный контроль в 23:21 мск.

Раненые из состава украинских экипажей были доставлены в порт Керчь в 00:40 мск 26 ноября. Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в порт Керчь в 06:40 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе допроса задержанные моряки ВМС Украины рассказали, что провокацию совершали осознанно, радиосообщения российских пограничников слышали, но игнорировали.

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