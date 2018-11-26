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Газзаев предлагает не считать легионерами футболистов из стран ЕАЭС

Политика

А не только граждан Белоруссии

Газзаев предлагает не считать легионерами футболистов из стран ЕАЭС
John Fischer
Футбол

Москва, 26 ноября 2018, 19:56 — REGNUM  Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев поддерживает предложение Минспорта не считать белорусских футболистов легионерами. Об этом депутат заявил журналистам 26 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Минспорта РФ предложило ввести новую норму, согласно которой белорусские футболисты не могут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу. Такие нормы содержатся в проекте о внесении изменений в приказ Минспорта, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По словам Газзаева, такие же нормы должны распространяться и на футболистов других стран, в том числе и членов Евразийского экономического союза.

«Если футболиста из Белоруссии не считать легионером, то почему игроков из других стран Таможенного союза ЕАЭС, среди которых кроме нашей страны и Белоруссии также и Казахстан, Армения и Киргизия, — считать? Ведь, к примеру, в Евросоюзе француз, играющий, предположим, в Германии или Великобритании, легионером не считается. А так, я поддерживаю предложение Минспорта», — заявил Газзаев.

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Футбол
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