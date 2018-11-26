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Башар Асад сменил девятерых министров в правительстве Сирии

Политика

Президент Сирии также сформировал Национальное агентство по примирению

Башар Асад сменил девятерых министров в правительстве Сирии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Башар Асад

Дамаск, 26 ноября 2018, 19:23 — REGNUM  Президент Сирии Башар Асад произвёл крупные кадровые перестановки в правительстве страны, сменив девятерых министров, передаёт 26 ноября сирийское государственное информагентство SANA.

Как сообщается, указом президента назначены новые министры внутренних дел, промышленности, водных ресурсов, туризма, внутренней торговли и защиты прав потребителей, образования, высшего образования, общественных работ и жилищного строительства, связи и технологий.

Кроме этого, Башар Асад подписал указ о создании Национального агентства по примирению, которое возглавит Али Хайдар, до настоящего времени занимавший должность министра по делам национального примирения. Подчиняться новый орган будет премьер-министру страны Имаду Хамису, а его штаб-квартира будет располагаться в Дамаске.

Ещё одним указом президент сменил губернатора Дамаска, освободив от должности Бишра аль-Саббана и назначив на этот пост Аделя аль-Обаби.

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Мирное урегулирование в Сирии
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