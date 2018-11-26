В Латвии объяснили причину загадочной неявки премьер-министра на саммит ЕС

Рига, , 17:43 — REGNUM На заседании Европейского Совета, где проходило голосование по соглашению об условиях выхода Великобритании из Европейского союза, вместо Латвии голосовала Эстония, пишут латвийские СМИ.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис отсутствовал на заседании, так как не смог поехать в Брюссель по «личным причинам», уточняет портал Delfi. Об этом сообщил пресс-секретарь латвийского премьера Андрей Вайварс, объяснив также, что в таких случаях согласно нормативным актам ЕС страны делегируют свой голос другому государству. В случае с Латвией на эту роль выбрано соседнее государство — Эстония.

Ранее кабинет министров одобрил подготовленную министерством иностранных дел позицию Латвии по договоре о Brexit. Глава латвийского МИДа отметил, что в документах достигнут максимум, который возможен в сложившейся ситуации.

Уже сегодня, 26 ноября, СМИ сообщили о «личной причине», которая помешала премьеру участвовать на саммите ЕС — Кучинбскис в третий раз стал отцом.