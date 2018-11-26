Военное положение «продлится вечно», а Порошенко — «пожизненный президент»

Киев, , 13:14 — REGNUM Если Верховная рада сегодня, 26 ноября, поддержит введение военного положения в стране, то оно потом может «длиться вечно», а Петр Порошенко при этом становится «пожизненным президентом», считает политический эксперт из Одессы Вадим Черный.

«Президент осознал свой близкий к нулю рейтинг и отменяет выборы введением военного положения. Это, кстати, бред: не бывает военного положения без объявления кому-то войны. Это генпрокурор перепутал с преступлением без подозреваемого», — анализирует ситуацию эксперт.

Также он поясняет, почему политическая ситуация в стране в итоге надолго «заморозится».

"Рейтинг его (Порошенко) от отсутствия выборов выше не станет. Уходить он не хочет. Прекратить объявленное состояние войны до освобождения Донбасса невозможно. Интегрировать Донбасс на условиях сепаратистов он не хочет — это 4 миллиона голосов за «Партию регионов» в каком-то виде. Соответственно, военное положение длится вечно, Порошенко становится пожизненным президентом, выборов не будет никогда», — делает вывод Чёрный.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада рассмотрит вопрос введения в стране военного положения на закрытом заседании в 16:00 по местному времени. Как можно понять из заявлений Порошенко и секретаря Совнацбеза Украины Александра Турчинова, они требуют введения военного положения на 60 дней и на всей территории страны. В свою очередь, народный депутат Борислав Береза сообщил, что компромиссным решением по военному положению будет его введение на 30 дней и лишь на ограниченной территории.

«Это даст возможность не влиять на выборы, не переносить даты, прекратить все инсинуации на этот счет и показать власти, чего она может добиться при введении ВП… Такую позицию поддерживают многие парламентарии», — заявил Береза.