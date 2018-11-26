Ещё одна парламентская партия в Чувашии сменила лидера

Чебоксары, , 10:54 — REGNUM В отделении «Справедливой России» в Чувашии сменился председатель совета. По итогам второго этапа отчетно-выборной конференции Анатолия Аксакова на посту сменил Олег Николаев. В партии это связывают с новым назначением Аксакова. Николаев, в свою очередь, называет это плановой ротацией, при которой учитываются и выборы 2020−2021 годов. В 2020 году — плановые выборы главы Чувашии, предыдущие выборы руководителя республики (в 2015 году) обернулись для чувашских справороссов скандалом.

В релизе партии уточняется, что во вступительной слове Анатолий Аксаков поставил «ключевые задачи, стоящие сегодня перед партийными активистами» — в частности, «выделил ряд прорывных направлений, которые позволят экономике Чувашии выйти из сложной ситуации».

"Он особо подчеркнул значимость национальных проектов, на реализацию которых правительством выделено 28 трлн рублей. Чувашия могла бы принять активное участие в этой программе и извлечь немало выгод, но для этого, как выразился Анатолий Аксаков, «нужен умный лидер», — говорится в сообщении.

По итогам конференции сменился лидер отделения. В партии поясняют, что решение о кадровых перестановках принято в связи с тем, что Анатолий Аксаков избран членом президиума центрального совета партии. Напомним, Аксаков с 2007 года возглавляет чувашское отделение справороссов, является депутатом Госдумы пяти созывов, в нынешнем созыве работает главой комитета по финансовому рынку. Аксакова на главном партийном посту в Чувашии сменил депутат Госдумы Олег Николаев.

Напомним, ранее Олег Николаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пояснил, что при таком кадровом раскладе «внутренние ресурсы» партии будут использованы «более эффективно». Аксаков сконцентрирует больше внимания на федеральной повестке, а Николаев — на региональных вопросах. По его словам, кадровая ротация — это «реагирование на текущие моменты», включая «момент предстоящих выборов в 2020—2021 годах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии должны пройти плановые выборы главы региона. В сентябре 2018 года Анатолий Аксаков заявил, что партии кандидатом на главный пост в республике планируется выдвинуть Олега Николаева, который в 2015 году уже участвовал в выборах главы региона.

Напомним, в 2016 году после выборов главы Чувашии фракция справороссов в Госсовете республики развалилась. Из рядов партии вышел депутат Госсовета Леонид Лукин, а его коллега по фракции в чувашском парламенте Владимир Михайлов заявил об участии в майском депутатском праймериз «Единой России» — в настоящее время оба депутата входят во фракцию ЕР.

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Леонид Лукин тогда пояснил, что его решение «в значительной степени» мотивировано тем, что «накопилось очень много принципиальных вопросов к федеральному партийному руководству», в том числе «то, что произошло в 2015 году, когда наш основной кандидаты не пошёл на выборы». Речь идёт об Анатолии Аксакове, который одним из первых заявил, что в 2015 году будет участвовать в выборах главы Чувашии, но затем отказался от своих слов и обещаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на выборах главы республики буйную в Чувашии «Справедливую Россию» (на тот момент вторая по численности фракция в региональном парламенте после «Единой России», в новом созыве — четвёртая по численности) лихо «уделали» и практически «слили»: поторговавшийся лидер отделения Анатолий Аксаков получил руководящую должность в Госдуме РФ (главы комитета по экономической политике, а в новом созыве — главы комитета по финансовому рынку). Кандидатом от партии тогда был выдвинут ближайший соратник Аксакова — Олег Николаев, на тот момент малоизвестный депутат Госсовета республики: на сентябрьских выборах главы Чувашии он получил 14,73% голосов.

Напомним, в ноябре сменился лидер чувашского отделения «Единой России»: Валерия Филимонова, который был фигурантом уголовного дела, сменил Юрий Кислов.

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