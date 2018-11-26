Захарова про Украину: провокация, давление, а потом обвинения в агрессии

Симферополь, , 09:05 — REGNUM Майданные власти Украины действуют бандитскими методами — в Донбассе «мир» уже установили, теперь принялись за Керченский пролив. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — отметила представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два малых артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яни Капу» ВМС Украины незаконно пересекли госграницу РФ без заявок на прохождение Керченского пролива. Все три украинских судна были задержаны, раненым украинским военнослужащим оказали медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ.

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