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Армия Украины приведена в полную боевую готовность

Политика

Три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины вторглись в территориальные воды РФ и направились в сторону Керченского пролива 25 ноября

Армия Украины приведена в полную боевую готовность
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Киев, 26 ноября 2018, 08:48 — REGNUM  Вооруженные силы Украины (ВСУ) после инцидента в Керченском проливе приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщила в понедельник, 26 ноября, пресс-служба министерства обороны страны.

Отмечается, что данные меры приняты на основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения.

В сообщении также говорится, что распоряжение о приведении соединений и частей ВСУ в полную боевую готовность отдал начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ.

Как ранее передавало ИА REGNUM, три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины вторглись в территориальные воды РФ и направились в сторону Керченского пролива 25 ноября. Позже российским пограничникам пришлось задержать корабли-нарушители, экипажи которых совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российских властей.

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