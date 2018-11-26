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Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Бахрейн

Политика

Завтра он должен быть в Тунисе

Эр-Рияд, 26 ноября 2018, 08:04 — REGNUM  Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман прибыл в Бахрейн в рамках своего турне по арабским странам, сообщает 26 ноября Al Jazeera.

Наследник престола проведет встречу с эмиром Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифа, стороны обсудят двусторонние отношения между двумя братскими народами. 27 декабря Мохаммед бин Салман уже должен быть в Тунисе.

Напомним, Бахрейн является важным союзником Саудовской Аравии, а также США в регионе. Здесь расположен американская военная база. Особенностью сотрудничества между указанными странами является тот факт, что власть в эмирате принадлежит суннитскому меньшинству.

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Внешняя политика Саудовской Аравии
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